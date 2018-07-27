Украина видео Киев отмечает 1030-летие Крещения Руси: В Киево-Печерскую лавру привезли восемь святынь

2018-07-27 10:41 273

В Киево-Печерскую лавру привезли восемь святынь, которые примут участие в торжествах 27-28 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси.

Как рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), это мощи святого равноапостольного князя Владимира, мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского, стопа апостола Андрея Первозванного, икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распятый, икона Богородицы "Зимненская", икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского), мощи великомученика Георгия Победоносца, икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Святыни возглавят Крестный ход и будут доступны для поклонения в Киево-Печерской лавре, говорится в сообщении Центра информации УПЦ в Facebook.

"Эти святыни будут идти первыми на нашем Крестном ходе, они возглавят его. Когда мы придем к Киево-Печерской лавре, начнется всенощное бдение, а иконы и святыни будут принесены в Трапезный храм, где будут находиться круглосуточно. Для верующих будет возможность и ночью, и днем прийти и помолиться. Будут совершаться постоянно богослужения – акафисты и молебны", - подытожил управляющий делами УПЦ.

Крестный ход пройдет от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Главный управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в мероприятиях УПЦ Московского и Киевского патриархата, заявлено участие по 100 тысяч человек.

27 июля в пятницу в 13.00 предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий прочтет молитву на Владимирской горке. В 13.30 крестный ход двинется к Киево-Печерской лавре.

28 июля в субботу в 11.30 состоится молитва за Украину и пройдет крестный ход по маршруту: Владимирский собор - бульвар Шевченко - улица Владимирская - Софийская площадь - Михайловская площадь - парк Владимирская горка.