Курьезы Кража века: В Стокгольме воры унесли сокровища короля Карла IX

2018-08-03 09:10 213

В Стокгольме воры украли королевские драгоценности, принадлежащие шведскому монарху Карлу IX, и сбежали на скоростном катере.

"Похищено две короны и золотой шар. Предметы относятся к началу 17 века", - сообщает CNN.

Полиция сообщила, что в грабеже участвовали несколько воров. Они сбежали на моторной лодке с открытым верхом.

"Мы все еще ищем их как на земле, так и на море. Мы обследуем любую лодку, которая покажется нам подозрительной", - сказал полицейский.

Три украденных предмета были частью похоронных регалий короля Карла IX и его жены - королевы Кристины Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской. Они правили Швецией в начале 17 века.