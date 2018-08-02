Курьезы Кража века: В Стокгольме воры унесли сокровища короля Карла IX

2018-08-03 09:10 213

В Стокгольме воры украли королевские драгоценности, принадлежащие шведскому монарху Карлу IX, и сбежали на скоростном катере. 

"Похищено две короны и золотой шар. Предметы относятся к началу 17 века", -  сообщает CNN.

Полиция сообщила, что в грабеже участвовали несколько воров. Они сбежали на моторной лодке с открытым верхом.

"Мы все еще ищем их как на земле, так и на море. Мы обследуем любую лодку, которая покажется нам подозрительной", - сказал полицейский.

Три украденных предмета были частью похоронных регалий короля Карла IX и его жены - королевы Кристины Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской. Они правили Швецией в начале 17 века.

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видео "Ты меня щупай, если доживешь" - Лукашенко подшутил о своем инсульте 2018-08-02 15:14 399
Истребитель сбросил на жилой квартал города полный топливный бак 2018-08-01 14:45 1203
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