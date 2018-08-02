Кража века: В Стокгольме воры унесли сокровища короля Карла IX

В Стокгольме воры украли королевские драгоценности, принадлежащие шведскому монарху Карлу IX, и сбежали на скоростном катере.
"Похищено две короны и золотой шар. Предметы относятся к началу 17 века", - сообщает CNN.
Полиция сообщила, что в грабеже участвовали несколько воров. Они сбежали на моторной лодке с открытым верхом.
"Мы все еще ищем их как на земле, так и на море. Мы обследуем любую лодку, которая покажется нам подозрительной", - сказал полицейский.
Три украденных предмета были частью похоронных регалий короля Карла IX и его жены - королевы Кристины Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской. Они правили Швецией в начале 17 века.