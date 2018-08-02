Политика Савченко и Рубан хотели разнести Раду из минометов на барже, а потом умчаться в Гидропарк на скутерах - версия следствия

2018-08-02 20:00 315

Нардеп Надежда Савченко и руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан выбрали себе два места на Трухановом острове, откуда собирались обстрелять центр Киева из минометов. Также они рассматривали вероятность расстрелять парламент из баржи, которая бы плыла по Днепру.

Об этом заявил директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин во время совместного брифинга руководства СБУ и ГПУ о завершении досудебного расследования по делу о подготовке теракта в Киеве, пишет ТСН.

"Нами были просчитаны весь радиус и все зоны долета этих мин. Две позиции ими (Савченко и Рубаном – Прим. Ред.) даже были проверены. Там, куда легко завести, установить вооружение и отстреляться, уйти, чтобы никто не видел. Там, на Трухановом острове, рядом пешеходный мост, Почтовая площадь - не было бы никого видно", - рассказал эксперт.

Он также отметил, что следствие рассматривало и возможность установки Рубаном и Савченко минометов на барже. По его словам, одной баржи хватило бы для установки четырех минометов. После всего этого они якобы собирались сбежать с помощью двух гидроскутеров в Гидропарк и спрятаться там "среди людей". На все это было бы потрачено максимум 15 минут.

Рувин рассказал и то, что после того, как следствием было установлено возможные точки обстрела, Нацполиция получила приказ усиленно патрулировать эти места.

До этого на брифинге Рувин также рассказал и об оружии, которое собирались использовать Савченко и Рубан для теракта, среди которых четыре 120-мм минометы.

Напомним, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Он направлялся из оккупированных территорий, и в его грузе нашли оружие и боеприпасы. Переговорщика обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием.

Впоследствии в сговоре с Рубаном обвинили нардепа Надежду Савченко. 22 марта Верховная Рада сняла с Савченко неприкосновенность и одобрила привлечение к уголовной ответственности и арест.

Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта против руководства страны с целью государственного переворота. Голосовать против Савченко убедило депутатов 30-минутное видео. На нем она вместе со своим сообщником Владимиром Рубаном в подробностях планируют террористическую атаку с тысячами жертв в Киеве.