Экономика Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку

2018-08-02 19:00 225

Укрепление гривны, начавшееся в феврале, прервалось в середине июля. За июль гривна девальвировала к доллару на 2,2%, чтобы к началу августа в "обменниках" курс успешно преодолел барьер в 27 грн/долл. Чего ждать дальше?

Гривне свойственны сезонные колебания. Уже несколько лет подряд весной-летом гривна традиционно укрепляется, а осенью-зимой слабеет. Связано это прежде всего с тем, что у нас сформировалась сырьевая структура экономики с преобладанием аграрного сектора, а также в связи с зависимостью от импорта энергоресурсов, спрос на которые растет в холодное время года. Также осенью восстанавливается после лета деловая активность, которая часто "провоцирует" курсовые колебания на рынке.

"Ситуация повторяется из года в год, хотя каждый раз спираль роста/снижения плавно повышается. То есть сохраняется долгосрочный негативный тренд для гривны, и он будет таким до тех пор, пока Украина не выйдет на положительное сальдо внешней торговли (пока оно отрицательное, и его приходится закрывать за счет займов)", – подчеркивает Андрей Попов, партнер компании Kreston GCG.

Следует отметить, что девальвационные ожидания в последнее время были не на высоком уровне – население и бизнес "привыкли" к стабильности нацвалюты. По опросу руководителей компаний, который провел НБУ во II квартале текущего года, если в I квартале представители бизнеса считали, что через год курс в среднем будет на уровне 29,53 грн/долл., то во II триместре этот показатель снизился до 28,63 грн/долл. При этом доля опрошенных, которая ожидает девальвации нацвалюты, снизилась с 86,3 до 78,3%. Более 57% респондентов ожидают, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет в пределах 26-29 грн/долл. Как отмечается в исследовании GfK Ukraine, в июне ожидания украинцев относительно курса гривны в ближайший квартал почти не изменились – индекс девальвационных ожиданий вырос на 1,4 пункта, до 150,9 баллов.

Причины падения курса гривны

У каждого падения курса гривны есть свои причины и поддерживающие факторы. По словам Андрея Попова, в 2018 году, помимо сезонного, на курс влияет еще несколько других факторов:

На фоне успехов экономической политики Трампа и предполагаемого повышения учетной ставки ФРС в мире наблюдается потеря интереса к большинству сырьевых, периферийных валют. Отчасти тренд "возвращения в доллар" международного спекулятивного капитала Украина уже ощутила, когда в третьей декаде июля нерезиденты довольно массово погасили гривневые ОВГЗ, конвертировав ликвидность в валюту (по различным оценкам, объем дополнительного спроса составил до 200 млн долл., а это много). Поэтому нынешнее лето уже стало исключением из правила "лето = дешевый доллар".

Продолжается неопределенность с очередным траншем от МВФ. Руководство страны в предвыборный сезон оказалось в патовой ситуации. С одной стороны, отсутствие очередного транша грозит увеличением кассового разрыва в финансировании бюджетных программ (что уже привело, в частности, к кризису Пенсионного фонда). Но и выполнение всех требований, которые формулирует МВФ для очередного транша (новый рост цен на газ для населения и т.д.), также грозит потерей лояльности существенной доли избирателей.

Дефицит бюджета в части сбора налогов и прочих платежей усугубляется, в том числе, потому, что в бюджете был заложен существенно более высокий курс, чем он есть до сих пор (30,1 грн/долл.).

По мнению Григория Перервы, генерального директора РА "Евро-Рейтинг", падение курса связано с ожидаемым ухудшением ряда показателей в аграрном секторе из-за неблагоприятных природных условий, вероятным ухудшением конъюнктуры на мировом рынке по основным направлениям экспорта (металлургия, в связи с замедлением в китайской экономике), дальнейшим укреплением доллара, вероятным замедлением или стагнацией мировой экономики в силу торговых войн США и предвыборной нестабильностью в стране, начиная с осени.

К поддерживающим эксперты относят и политические, и экономические факторы. "Экономический рост в стране, относительная политическая стабильность в Украине и относительное затишье на востоке страны – сохранение этих тенденций в среднесрочной перспективе будет позитивно сказываться на курсе национальной валюты", – подчеркивает Григорий Перерва.

По словам Андрея Попова, понемногу растут мировые цены на базовые статьи украинского экспорта (агросектор, металлургия), но для Украины плохо то, что цена на нефть (которую страна импортирует) растет сильнее. К сожалению, эти показатели взаимосвязаны (особенно цена на нефть и цена на сельхозпродукцию). Также в нынешней ситуации Нацбанк пытается сгладить курсовые колебания теми незначительными инструментами, которые есть в его распоряжении, стараясь выходить с точечными интервенциями на валютный рынок, чтобы не допустить "фальстарта" для традиционной осенне-зимней девальвации.

В Нацбанке текущую девальвацию поясняют комплексом факторов: перечисления дивидендов за границу (с начала июля на эти цели было куплено на межбанке почти 300 млн долл.), продажа нерезидентами своих пакетов ОВГЗ (уменьшение за июль на 1,3 млрд грн) и большие объемы возврата НДС. Кроме того, в Нацбанке уже в который раз говорят о том, что их цель не стабильный курс гривны или даже ревальвация, а низкая инфляция. То есть регулятор не считает себя ответственным за сдерживание курса, что в условиях режима плавающего курса выглядит логично.

"Фондовые" нюансы курса

Одними из важнейших, во многом в психологическом плане, факторов для динамики курс грн/долл. являются продолжение сотрудничества с МВФ и получение нового транша кредита Фонда. Переговоры с МВФ о цене на газ и соблюдении предельного дефицита госбюджета продолжаются и, как говорят в Минфине, являются "конструктивными дискуссиями".

По словам Виктора Шулика, директора департамента рыночных исследований Рейтингового агентства IBI-Rating, сотрудничество с МВФ оказывает прежде всего психологическое влияние на курс, хотя при ужесточении условий на внешних финансовых рынках оно может превратиться в критическое. Есть определенный объем внешних займов к погашению на ближайшие год-полтора, а также дефицит по счету текущих операций, который нужно закрывать. С другой стороны, отдельные условия МВФ являются непопулярными, поэтому их выполнение затягивается.

Стоимость газа для населения является камнем преткновения для Кабмина. В предвыборный год цена такого решения означает остаться за бортом электоральных предпочтений. Чиновники предложили МВФ множество вариантов изменения формулы цены на газ, которые не были бы столь неподъемными для населения, но, очевидно, МВФ стоит на этом своем требовании, как Брестская крепость, помня предыдущие манипуляции украинской власти в части несоблюдения взятых на себя обязательств.

А коврижки в виде улучшений в бюджетной сфере не меняют позицию МВФ. Дефицит госбюджета по итогам І полугодия текущего года составил 9,8 млрд грн, что лучше, чем в І квартале, но хуже, чем за аналогичный период 2017 года (профицит в 29 млрд грн).

Как отмечает Григорий Перерва, неполучение кредита МВФ может стать триггером для преодоления рубежа в 30 грн за доллар. Средства для погашения кредита МВФ у Украины есть, однако их отток из страны негативно повлияет на общий размер валютных запасов и может совпасть с сезонными колебаниями валюты и спекулятивными ожиданиями.

Каким будет курс гривны к концу года?

То, что курс будет расти, сомнений практически не осталось. Эксперты с осени ждут продолжения девальвации гривны. "Летом ситуацию, скорее всего, удастся удержать, но я пока не вижу причин, почему осенью-зимой гривна не может опуститься до значений, заложенных в госбюджете", – подчеркивает Андрей Попов.

"С учетом большей вероятности проявления перечисленных выше негативных событий и ожидаемых сезонных колебаний доллар усилится к гривне и к октябрю-декабрю может находиться в коридоре 27-28 грн/долл. (на 8-12% выше по сравнению с нынешним). В случае усугубления ситуации из-за неполучения средств МВФ курс может ситуативно достигнуть 30 грн/долл. Впрочем, если не будет сильного спекулятивного давления, рубеж в 30 грн/долл. не будет преодолен", – говорит Григорий Перерва.

По мнению Виктора Шулика, есть надежда, что курс удастся удержать в диапазоне 28-29 грн/долл. (на конец ноября). Но это лишь в том случае, если не будет громких скандалов с МВФ и негативных для Украины решений в Лондоне и Стокгольме. Напомним, максимальный уровень официального курса доллара был достигнут в феврале 2015 года – 30,01 грн/долл.

С 1 августа Нацбанк изменил методику расчета валютного курса, но, по мнению экспертов, это существенно не повлияет на динамику пары гривна/доллар. "Изменения в методике расчета валютного курса позволяют отсекать те сделки, которые НБУ считает "нерепрезентативными", – отклоняются от средневзвешенного значения на определенную величину. Для курса это может иметь несколько последствий: колебания будут более сглаженными, поскольку не будут учитываться небольшие суммы со значительным разбросом по курсу. Кроме того, появится т.н. индикативный курс, который будет своего рода "бэнчмарком", то есть это будет не просто фиксация цены сделок за прошлый день, а, скорее, ориентир рынка для других банков и их клиентов еще на протяжении текущего дня. В любом случае такие переформатирования в подходах позволяют сглаживать курсовой разброс в краткосрочном периоде, но практически не влияют на долгосрочный тренд", – резюмирует Виктор Шулик.