Курьезы В ФРГ пенсионеры из дома престарелых массово сбежали на метал-фестиваль Wacken

2018-08-07 12:15 198

В Германии сбежавших из дома престарелых пожилых людей нашли на метал-фестивале Wacken.

Ранее в полицию поступило сообщение из дома престарелых о том, что из учреждения пропали без вести двое мужчин. Позже пожилые люди в три часа ночи были найдены на крупнейшем музыкальном фестивале Wacken Open Air.

Как сообщает Deutsche Welle, мужчины не хотели покидать мероприятие, поэтому полиции пришлось доставить их в дом престарелых на такси в сопровождении патрульной машины.

Напомним, в этом году в немецкой деревне Вакен проходил самый большой в мире метал-фестиваль Wacken Open Air. Фестиваль проводится с 1990 года. На мероприятии собирается более 70 тысяч посетителей, в программе - выступления около двухсот групп.