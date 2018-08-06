Курьезы В ФРГ пенсионеры из дома престарелых массово сбежали на метал-фестиваль Wacken

2018-08-07 12:15 198

В Германии сбежавших из дома престарелых пожилых людей нашли на метал-фестивале Wacken. 

Ранее в полицию поступило сообщение из дома престарелых о том, что из учреждения пропали без вести двое мужчин. Позже пожилые люди в три часа ночи были найдены на крупнейшем музыкальном фестивале Wacken Open Air.

Как сообщает Deutsche Welle,  мужчины не хотели покидать мероприятие, поэтому полиции пришлось доставить их в дом престарелых на такси в сопровождении патрульной машины.

Напомним, в этом году в немецкой деревне Вакен проходил самый большой в мире метал-фестиваль Wacken Open Air. Фестиваль проводится с 1990 года. На мероприятии собирается более 70 тысяч посетителей, в программе - выступления около двухсот групп.

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фото Экс-звезда "Динамо" Александр Алиев перешел в любительский клуб "Мелиоратор" 2018-08-06 15:13 366
Кража века: В Стокгольме воры унесли сокровища короля Карла IX 2018-08-03 09:10 678
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