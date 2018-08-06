В ФРГ пенсионеры из дома престарелых массово сбежали на метал-фестиваль Wacken

В Германии сбежавших из дома престарелых пожилых людей нашли на метал-фестивале Wacken.
Ранее в полицию поступило сообщение из дома престарелых о том, что из учреждения пропали без вести двое мужчин. Позже пожилые люди в три часа ночи были найдены на крупнейшем музыкальном фестивале Wacken Open Air.
Как сообщает Deutsche Welle, мужчины не хотели покидать мероприятие, поэтому полиции пришлось доставить их в дом престарелых на такси в сопровождении патрульной машины.
Напомним, в этом году в немецкой деревне Вакен проходил самый большой в мире метал-фестиваль Wacken Open Air. Фестиваль проводится с 1990 года. На мероприятии собирается более 70 тысяч посетителей, в программе - выступления около двухсот групп.