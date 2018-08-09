Мир фото Экс-глава полиции Венесуэлы взял на себя вину за атаку дронов на диктатора Мадуро

2018-08-10 14:45 222

Экс-глава полиции Венесуэлы Сальваторе Луккезе признался, что помог организовать операцию по запуску вооруженных беспилотников на церемонии в субботу, что было названо покушением на президента страны Николаса Мадуро.

"Луккезе сказал, что действовал совместно с движением антиправительственных активистов, известным в Венесуэле под названием "Сопротивление", в которое, по его словам, входят уличные активисты, студенческие лидеры и бывшие военные", - сообщает Reuters.

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Сальваторе Луккезе описал этот инцидент как часть продолжительной вооруженной операции против Мадуро. Он отказался описать свою точную роль в операции и раскрыть личности других участников.

"У нас была конкретная цель, и в тот момент у нас не получилось реализовать ее на все 100%. Вооруженная борьба будет продолжаться", - сказал Луккезе.

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Напомним, в Каракасе в результате покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро семь человек получили ранения. Сам Мадуро не пострадал. Министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что покушение на главу государства было совершено с помощью беспилотников со взрывчаткой.

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