Мир фото Экс-глава полиции Венесуэлы взял на себя вину за атаку дронов на диктатора Мадуро

2018-08-10 14:45 222

Экс-глава полиции Венесуэлы Сальваторе Луккезе признался, что помог организовать операцию по запуску вооруженных беспилотников на церемонии в субботу, что было названо покушением на президента страны Николаса Мадуро. 

"Луккезе сказал, что действовал совместно с движением антиправительственных активистов, известным в Венесуэле под названием "Сопротивление", в которое, по его словам, входят уличные активисты, студенческие лидеры и бывшие военные", -  сообщает Reuters.

ПОКУШЕНИЕ НА МАДУРО - В ВЕНЕСУЭЛЕ СРОЧНО АРЕСТОВАЛИ 11 ЖУРНАЛИСТОВ

Сальваторе Луккезе описал этот инцидент как часть продолжительной вооруженной операции против Мадуро. Он отказался описать свою точную роль в операции и раскрыть личности других участников.

"У нас была конкретная цель, и в тот момент у нас не получилось реализовать ее на все 100%. Вооруженная борьба будет продолжаться", - сказал Луккезе.

США ОТРИЦАЕТ ПРИЧАСТНОСТЬ К ПОКУШЕНИЮ НА НИКОЛАСА МАДУРО

Напомним, в Каракасе в результате покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро семь человек получили ранения. Сам Мадуро не пострадал. Министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что покушение на главу государства было совершено с помощью беспилотников со взрывчаткой.

УСТРОИВШИМ ПОКУШЕНИЕ НА МАДУРО ПРЕДЪЯВИЛИ ОКОЛО ДЕСЯТИ "РАССТРЕЛЬНЫХ" ОБВИНЕНИЙ

Еще по теме

Ответ Мадуро: За покушение на диктатора в Венесуэле арестовали уже 25 человек

2018-08-10 18:29 147

фото Устроившим покушение на Мадуро предъявили около десяти "расстрельных" обвинений

2018-08-07 13:44 474

Нападение на Гандзюк: суд принял решение по подозреваемому

2018-08-06 21:30 486

Покушение на Николаса Мадуро - в Венесуэле срочно арестовали 11 журналистов

2018-08-06 14:45 480

Еще новости в разделе "Мир"

Лукашенко своим волевым решением легализовал в Беларуси игорный бизнес

2018-08-10 19:33 78

Таиланд дал гражданство спасенным из затопленной пещеры детям

2018-08-10 15:46 210

фото Экс-глава полиции Венесуэлы взял на себя вину за атаку дронов на диктатора Мадуро

2018-08-10 14:45 222

фото Facebook будет удалять страницы с чертежами оружия для 3D-принтера

2018-08-10 14:16 225
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Лукашенко своим волевым решением легализовал в Беларуси игорный бизнес 2018-08-10 19:33 78
Таиланд дал гражданство спасенным из затопленной пещеры детям 2018-08-10 15:46 210
фото Экс-глава полиции Венесуэлы взял на себя вину за атаку дронов на диктатора Мадуро 2018-08-10 14:45 222
фото Facebook будет удалять страницы с чертежами оружия для 3D-принтера 2018-08-10 14:16 225

Лента

19:33 Лукашенко своим волевым решением легализовал в Беларуси игорный бизнес
18:29 Ответ Мадуро: За покушение на диктатора в Венесуэле арестовали уже 25 человек
17:31 Трампу расширят полномочия - президент США сможет своим решением вводить санкции
документ 16:27 Композитор Александра Пахмутова попала в "Чистилище" Миротворца
КАРТА 16:00 Началась реконструкция уставшей эстакады на Шулявке - когда перекроют движение
15:46 Таиланд дал гражданство спасенным из затопленной пещеры детям
15:13 Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Rogers Cup
фото 14:45 Экс-глава полиции Венесуэлы взял на себя вину за атаку дронов на диктатора Мадуро
фото 14:16 Facebook будет удалять страницы с чертежами оружия для 3D-принтера
13:44 ОБСЕ потребовала от Путина немедленно освободить Олега Сенцова