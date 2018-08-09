Украина С начала года полиция отловила в Украине более 56 тысяч пьяных водителей

2018-08-10 09:11 195

За семь месяцев 2018 года в Украине оформлено более 56 тысяч административных протоколов за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

“За первые 7 месяцев 2018 года по всей Украине оформлено 56 241 административных протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП). Призываем водителей быть сознательными и ответственными! Безопасность на дорогах начинается с каждого”, - сообщает Патрульная полиция в Twitter.

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Напомним, с начала года по вине нетрезвых водителей произошло более двух тысяч ДТП, в которых погибли 42 человека. Так, на прошлой неделе сообщалось, что в Херсонской области пьяный военком насмерть сбил молодых супругов.

В то же время, по данным полиции, за семь месяцев количество ДТП уменьшилось на 8 тысяч. В 2017 году было зарегистрировано более 89 тысяч аварий, а в 2018 году – около 81 тысячи.

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