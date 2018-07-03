75% смертельных ДТП совершаются трезвыми и не превышающими скорость Денис Лысак

2018-07-24 15:08 224

Немного порылся в официальной статистике за 2017 год и вот пару циферок:

- смертность на дорогах в Украине в два раза меньше чем в среднем по миру, в более чем полтора раза чем в РФ и немного меньше чем в США.

- пьяные у нас совершают не более 3,5% от общего числа аварий

- трезвые являются виновниками аварий со смертельным исходом в 96% случаев

- по причине превышения скорости совершается не более 3% дтп

- смертность по причине превышения скорости около 18% от общего количества смертей в дтп

- 93% всех дтп и 75% смертельных дтп совершаются трезвыми водителями не превышающими скорость.

- вероятность смертельного исхода при дтп совершенным трезвым водителем составляет 2,02%, при дтп совершенным пьяным водителем 1.98%, то есть равнозначна.

- если полностью уничтожить проблему пьяного вождения и превышения скорости, то количество дтп уменьшится всего на 6,5%.

Мне одному кажется что вам немного с*ут в уши делая акцент сугубо на скорости и пьяных водителях? Ведь очевидно, что даже уменьшение дтп по причине этих факторов никак глобально не влияет на общую статистику.

Почему акцент именно на этом? Думаю вы умные и сами догадаетесь.

При этом все молчат, что даже учитывая почти полное отсутствие безопасных для передвижения дорог и с умом распланированного дорожного трафика у нас далеко не самые худшие места в мировом рейтинге рядом с Латвией, Хорватией, Турцией.

 

Источник: facebook

Еще блоги

Денис Лысак 75% смертельных ДТП совершаются трезвыми и не превышающими скорость 2018-07-24 15:08 224
Вадим Трюхан Трамп полетів додому: час розбору польотів 2018-07-17 08:17 5474
Янина Соколовская Вставайте, нас ждут великие дела 2018-07-13 08:30 8379
Андрей Блинов Еврономера: как решить вопрос протестов 2018-07-11 20:09 4452
Наталия Белоус Нужна ли Украине парламентская республика? 2018-07-10 08:50 8967
Игорь Шевырев США ищут сделку с Китаем 2018-07-10 08:45 9219
Игорь Шевырев Истории успеха Малайзии: от коррупции и долгов к устойчивой экономике 2018-07-05 11:01 12670
Олеся Пинзеник Київ втрачає легені: в столиці вирубано мільйон дерев 2018-07-03 08:40 7441
Все блоги

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Блоги

Денис Лысак 75% смертельных ДТП совершаются трезвыми и не превышающими скорость 224
Вадим Трюхан Трамп полетів додому: час розбору польотів 5474
Янина Соколовская Вставайте, нас ждут великие дела 8379
Андрей Блинов Еврономера: как решить вопрос протестов 4452
Наталия Белоус Нужна ли Украине парламентская республика? 8967
Игорь Шевырев США ищут сделку с Китаем 9219
Игорь Шевырев Истории успеха Малайзии: от коррупции и долгов к устойчивой экономике 12670
Олеся Пинзеник Київ втрачає легені: в столиці вирубано мільйон дерев 7441
Все блоги

Лента

17:00 Меркель встретилась с Лавровым: о чем говорили
16:30 Пьяные водители устроили две тысячи ДТП - полиция
15:46 Причиной массового отравления детей в лагере "Орленок" стали немытые руки повара
15:14 Из Стены Плача в Иерусалиме выпал полутонный валун и едва не убил женщину
14:57 Патологические недоверие к политикам приведет к власти абсолютных маргиналов
14:45 Госсекретарь США открыто обвинил РФ в нарушении договоренностей по Сирии
14:13 У Луценко доказали, что Гройсман - честный человек, диплом не покупал
14:12 Как суды и прокуратура отпускают на волю пособников оккупантов. Дело Игоря Галушко
13:44 В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
13:12 Савченко посмотрела на вопросы и отказалась от проверки на детекторе лжи