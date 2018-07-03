75% смертельных ДТП совершаются трезвыми и не превышающими скорость Денис Лысак

2018-07-24 15:08 224

Немного порылся в официальной статистике за 2017 год и вот пару циферок:

- смертность на дорогах в Украине в два раза меньше чем в среднем по миру, в более чем полтора раза чем в РФ и немного меньше чем в США.

- пьяные у нас совершают не более 3,5% от общего числа аварий

- трезвые являются виновниками аварий со смертельным исходом в 96% случаев

- по причине превышения скорости совершается не более 3% дтп

- смертность по причине превышения скорости около 18% от общего количества смертей в дтп

- 93% всех дтп и 75% смертельных дтп совершаются трезвыми водителями не превышающими скорость.

- вероятность смертельного исхода при дтп совершенным трезвым водителем составляет 2,02%, при дтп совершенным пьяным водителем 1.98%, то есть равнозначна.

- если полностью уничтожить проблему пьяного вождения и превышения скорости, то количество дтп уменьшится всего на 6,5%.

Мне одному кажется что вам немного с*ут в уши делая акцент сугубо на скорости и пьяных водителях? Ведь очевидно, что даже уменьшение дтп по причине этих факторов никак глобально не влияет на общую статистику.

Почему акцент именно на этом? Думаю вы умные и сами догадаетесь.

При этом все молчат, что даже учитывая почти полное отсутствие безопасных для передвижения дорог и с умом распланированного дорожного трафика у нас далеко не самые худшие места в мировом рейтинге рядом с Латвией, Хорватией, Турцией.

Источник: facebook