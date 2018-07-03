Немного порылся в официальной статистике за 2017 год и вот пару циферок:
- смертность на дорогах в Украине в два раза меньше чем в среднем по миру, в более чем полтора раза чем в РФ и немного меньше чем в США.
- пьяные у нас совершают не более 3,5% от общего числа аварий
- трезвые являются виновниками аварий со смертельным исходом в 96% случаев
- по причине превышения скорости совершается не более 3% дтп
- смертность по причине превышения скорости около 18% от общего количества смертей в дтп
- 93% всех дтп и 75% смертельных дтп совершаются трезвыми водителями не превышающими скорость.
- вероятность смертельного исхода при дтп совершенным трезвым водителем составляет 2,02%, при дтп совершенным пьяным водителем 1.98%, то есть равнозначна.
- если полностью уничтожить проблему пьяного вождения и превышения скорости, то количество дтп уменьшится всего на 6,5%.
Мне одному кажется что вам немного с*ут в уши делая акцент сугубо на скорости и пьяных водителях? Ведь очевидно, что даже уменьшение дтп по причине этих факторов никак глобально не влияет на общую статистику.
Почему акцент именно на этом? Думаю вы умные и сами догадаетесь.
При этом все молчат, что даже учитывая почти полное отсутствие безопасных для передвижения дорог и с умом распланированного дорожного трафика у нас далеко не самые худшие места в мировом рейтинге рядом с Латвией, Хорватией, Турцией.
Источник: facebook