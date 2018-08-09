В СБУ назвали точное число арестованных и разыскиваемых за совершение терактов

Служба безопасности Украины в январе-июле 2018 года объявила в розыск 60 человек, подозреваемых в совершении террористических актов.
“За указанный период времени (январь-июль 2018 года) под стражей пребывало 10 человек, подозреваемых в совершении террористических актов, объявлены в розыск 60 человек”, — говорится в ответе ведомства на запрос "УНН".
При этом в СБУ отметили, что с января по июль текущего года было совершено два террористических акта, но без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и линии разграничения.
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В частности, эти преступления произошли на территории Закарпатской и Львовской областей.
В то же время в ведомстве добавили, что за аналогичный период 2017 года произошло по одному теракту в Киевской, Донецкой, Волынской и Ровенской областях.