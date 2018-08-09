Политика "Лед тронулся": у Савченко анонсировали скорое освобождение

2018-08-09 21:00 318

 

Апелляционный суд Киева оставил внефракционного народного депутата Надежду Савченко под стражей до 7 сентября, однако отменил решение Шевченковского суда Киева о продлении ей меры пресечения.

"Это означает, что Савченко остается под стражей, но Шевченковский суд сейчас должен принять новое решение", - прокомментировал ситуацию один из ее адвокатов Александр Шадрин.

Защитники Савченко надеются, что постепенно суды будут отменять свои решения по народному депутату, и рано или поздно она выйдет на свободу.

"По опыту знаем, что лед тронулся. Сначала они будут пересматривать свои решения, потом продлевать на более короткий срок, а потом переведут под домашний арест", - считает адвокат Шадрин.

Также защита сообщила, что Апелляционный суд прислушался к доводам защиты. "Среди доводов было приведено фабрикование материалов дела сотрудниками Шевченковского суда, поскольку появились новые документы, которые никем не подавались", - заявил другой адвокат Савченко Константин Глоба.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что от слушания дела был незаконно отстранен один из судей.

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