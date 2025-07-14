Політика У складі Франції з’явиться держава, яка матиме автономію, але не отримає повну незалежність

2025-07-14 13:32

У складі Франції з’явиться "Держава Нова Каледонія" з автономним статусом, який, запишуть до Конституції країни. Відповідну угоду було підписано представниками центральної французької влади та політичними партіями цього регіону, повідомляється на сайті уряду Франції.

Зазначається, що Нова Каледонія, яка є французькою заморською територією в Тихому океані, матиме автономію, але не отримає повну незалежність від Франції.

"Держава Нова Каледонія у складі Республіки: це ставка на довіру. Настав час поваги, стабільності та об'єднання доброї волі для побудови спільного майбутнього", - написав президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х.

Територія отримає нову каледонську національність поряд із французьким громадянством, а також право вести власні міжнародні відносини.

Прем’єр Франції Франсуа Байру назвав угоду "історичною" і наголосив, що система передбачає унікальний статус у рамках національних законів країни.