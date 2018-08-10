Политика Ответ Мадуро: За покушение на диктатора в Венесуэле арестовали уже 25 человек

2018-08-10 18:29 141

Министерство внутренних дел Венесуэлы подозревает 25 человек в покушении на президента страны Николаса Мадуро.

Как заявил министр Нестор Ревероль, правоохранители задержали 10 человек по подозрению в покушении на Мадуро. Министр также сообщил, что было задержано Арраниса Гарбиэля Валера Руис, который управлял одним из беспилотников, Хуана Карлоса Монастериоса, который координировал действия участников покушения.

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Среди арестованных при попытке сбежать в Колумбию водитель и человек, который управлял вторым беспилотником. 

Под стражей оказался также владелец магазина Хосе Элой Ривас Диас, он якобы передавал участникам нападения электронные чипы и технику, а также помогал с жильем и снабжал продовольствием.

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Глава силового ведомства страны заявил, что все участники покушения обучались на ферме в колумбийском муниципалитете Чинакоте.

Ранее стало известно, что власти Венесуэлы официально запросили у Колумбии выдачу подозреваемых. В числе пяти подозреваемых значится и депутат венесуэльского парламента от оппозиции Хулио Борхес, а также полковник в отставке Освальдо Паломо.

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