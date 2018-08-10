Политика фото У Украины появилось новое мощное оружие, которого нет в России – Турчинов

2018-08-11 11:30 192

Украинские оборонные предприятия построили по стандартам НАТО новую самоходную гаубицу "Богдана".

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил на Житомирском полигоне ВСУ, где проходили испытания пушки, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, оружие имеет "натовский 155-мм калибр".

"Его важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня", - подчеркнул Турчинов.

Он рассказал, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 километров.

"Оружие такого калибра отсутствовало во ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии", - отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что стандартам НАТО также отвечает система менеджмента пушкой и технология ее изготовления.

"Оружие получило очень хорошее девичье имя - "Богдана", и я советую врагам Украины хорошо запомнить его", - подытожил Турчинов.