В Германии в Кукурузном лабиринте перевернулся трактор с туристами, много раненных

В немецкой коммуне Лидербахе в результате ДТП пострадали более 27 человек.
"В воскресенье днем во время экскурсионного тура по кукурузному лабиринту трактор с прицепом опрокинулся на резком повороте", - сообщает Hessenschau.
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Кукурузный лабиринт является популярным местом среди туристов. В прошлом году его посетили более 20 тысяч людей. Лабиринт позиционируется организаторами туров как "пародия на американские горки".
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