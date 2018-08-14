Украина В Днепре грабители на авто с номерами "Свадьба" совершили налет на инкассаторов

2018-08-14 12:43 144

В Днепре злоумышленники на иномарке с номерами "Свадьба" напали на ВАЗ 2106 и отобрали у находящихся в салоне мужчин полмиллиона гривен.

Какм сообщает местное издание "Информатор", двое мужчин на ВАЗ ездили по торговым точкам и собирали деньги за проданные товары. Когда они забрали выручку в сигаретном ларьке на остановке на Космической и собирались уезжать на следующий адрес, на них было совершено нападение.

По словам правоохранителей, в результате нападения завязалась драка. Нападающие, угрожая пистолетом, забрали деньги и уехали вниз по Космической.

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"Водитель ВАЗа бросился догонять Mitsubishi. Но далеко уехать ему не удалось - на парковке, через которую он поехал, ВАЗ столкнулся с "Москвичом". В ДТП никто не пострадал", - отмечают в издании.

После ограбления в городе объявили план "Перехват", который позже отменили.