Покушение на Мадуро: в Венесуэле волна арестов докатилась до армейских генералов

В Венесуэле арестовали генерала Вооруженных сил страны Алехандро Переса Гамеза по обвинению в причастности к покушению на диктатора Николаса Мадуро во время военного парада 4 августа.
"Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб заявил во вторник, что за покушение на убийство президента Николаса Мадуро был арестован генерал Вооруженных Сил Венесуэлы", - сообщает El Comercio.
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Также ранее были арестованы полковник и депутат. Таким образом количество задержанных подозреваемых на сегодня составило уже 14. По неофициальным данным, арестованы уже более 25 человек.
Арест лиц из военной сферы может привести к расколу Вооруженных сил, потому что ранее они считались основным органом, поддерживающим президента.
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Напомним, в Каракасе в результате покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро семь человек получили ранения. Сам Мадуро не пострадал. Министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что покушение на главу государства было совершено с помощью беспилотников со взрывчаткой