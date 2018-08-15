Политика Россия пригрозила Украине ответом на возможную отмену поездов между странами

2018-08-15 16:30 255

 

Министерство транспорта России разработало меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с РФ.

Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передают ТАСС.

"Набор мер, которые на этот случай могли быть приняты, нами проработан. В случае если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать", - заявил он.

О каких мерах идет речь, не сообщается. При этом Дитрих выразил надежду, что принимать ограничительные меры не придется, поскольку они "в первую очередь повлекут невозможность граждан РФ и Украины пользоваться услугами транспорта".

"Ничего, кроме неудобств и дискомфорта, это не повлечет", - отметил глава Минтранса.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о намерениях прекратить железнодорожное сообщение со столицей России - городом Москва.

Позже Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения с РФ.

Отметим, что компания Укрзализныця получила 177,5 млн грн прибыли от пассажирских перевозок Украина-Россия за январь-июнь 2018 года.

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