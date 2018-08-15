Украина Под Львовом ядовитые змеи искусали грибников

2018-08-15 22:00 216

 

Во Львовской области двоих мужчин госпитализировали из-за укуса пресмыкающихся.Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

По данным спасателей, пресмыкающиеся за один день атаковали двоих мужчин.

Первый случай произошел в Сколе. В реанимационное отделение поступил мужчина 1980 года рождения с диагнозом "укус змеи правой стопы".

Позже в центральную районную больницу города Жолква обратился пострадавший от укуса змеи 1966 года рождения. Другого мужчину змея укусила во время сбора грибов в лесу.

Стоит отметить, что все пострадавшие - сельские жители.

В свою очередь спасатели советуют предпринимать меры безопасности перед походом в лесную местность.

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