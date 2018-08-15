Под Львовом ядовитые змеи искусали грибников

Во Львовской области двоих мужчин госпитализировали из-за укуса пресмыкающихся.Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.
По данным спасателей, пресмыкающиеся за один день атаковали двоих мужчин.
Первый случай произошел в Сколе. В реанимационное отделение поступил мужчина 1980 года рождения с диагнозом "укус змеи правой стопы".
Позже в центральную районную больницу города Жолква обратился пострадавший от укуса змеи 1966 года рождения. Другого мужчину змея укусила во время сбора грибов в лесу.
Стоит отметить, что все пострадавшие - сельские жители.
В свою очередь спасатели советуют предпринимать меры безопасности перед походом в лесную местность.