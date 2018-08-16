Украина видео В поезде Львов - Киев "зайцы" устроили массовую драку и сорвали график движения

2018-08-16 10:42 273

В одном из вагонов поезда Интерсити сообщением Львов - Киев произошла драка из-за безбилетных пассажиров.

Как пишут в Facebook, конфликт вспыхнул из-за того, что в вагон поезда зашли мужчина и женщина без билетов. Они отказывались покинуть вагон и отмечали, что им нужно срочно попасть в столицу на судебное заседание.

По их версии, они не смогли приобрести билеты на сайте Укрзализныци из-за их отсутствия, хотя в вагоне было много свободных мест.

Позднее возмущенные задержкой поезда пассажиры устроили потасовку с мужчиной и женщиной, которые отказывались покинуть вагон. В Киев поезд отправился с 15-минутным опозданием.