В одном из вагонов поезда Интерсити сообщением Львов - Киев произошла драка из-за безбилетных пассажиров.
Как пишут в Facebook, конфликт вспыхнул из-за того, что в вагон поезда зашли мужчина и женщина без билетов. Они отказывались покинуть вагон и отмечали, что им нужно срочно попасть в столицу на судебное заседание.
По их версии, они не смогли приобрести билеты на сайте Укрзализныци из-за их отсутствия, хотя в вагоне было много свободных мест.
Позднее возмущенные задержкой поезда пассажиры устроили потасовку с мужчиной и женщиной, которые отказывались покинуть вагон. В Киев поезд отправился с 15-минутным опозданием.