Украина видео ГосЧС и МВД подали жалобы на восстановление в должности Бочковского

2018-08-16 13:12 93

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел подали кассационную жалобу на возобновление Сергея Бочковского в должности главы ГосЧС.

Как сообщает Радио Свобода, жалобы были зарегистрированы в Кассационном административном суде 13 и 14 августа. Дата заседания пока неизвестна, однако адвокаты Бочковского заявляют, что 16 августа он "потребует восстановления на работе".

Сегодня утром Бочковский вместе со своим адвокатом пришли в ГСЧС. Бывший чиновник намеревался выйти на работу, но директор Департамента персонала Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Доценко дальше их не пропустил, объяснив, что для этого должно быть соответствующее распоряжение Кабмина.

Напомним, 7 августа Киевский апелляционный административный суд принял скандальное решение - оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о восстановлении Сергея Бочковского на пост главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.