Украина В ООН признали, что Украина переживает самый большой миграционный кризис

2018-08-17 17:31 195

В результате войны на Донбассе в данное время в стране зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает Агентство ООН по вопросам миграции (МОМ), ухудшается ситуация с трудоустройством переселенцев. В июне 2018 года было занято 42% опрошенных, что на 6% меньше, чем в марте этого года.

Также с декабря 2017 года продолжил падать средний доход внутренне перемещенных лиц. По состоянию на июнь 2018 года он снизился до менее чем 2100 гривен, или 77 долларов США в месяц, говорится в отчете МОМ.

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"Украина переживает самый большой кризис, связанный с перемещением лиц в Европе, со времен кризиса на Балканах.

Более 3,4 миллиона пострадавших от конфликта людей в Украине нуждаются в гуманитарной помощи", − подчеркнул глава представительства МОМ в Украине Томас Лотар Вайс.

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Украина

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