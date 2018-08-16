Украина видео Адвокаты непрезидента Януковича устроили драку с полицией в Оболонском суде

2018-08-16 12:44 141

Платные адвокаты беглого непрезидента Виктора Януковича устроили потасовки с полицией в здании Оболонского суда Киева. Причиной конфликта стал недопуск защитников от компании Aver Lex на заседание.

Они также выступили против участия в суде государственного защитника Януковича Юрия Рябовола.

Охрана суда отказалась пропустить Виталия Сердюка и его коллег в зал заседания, после чего произошли потасовки с охраной и полицейскими. Сердюк пообещал подать заявление в полицию на действия сотрудников суда. Впрочем, после непродолжительного конфликта платных адвокатов экс-президента таки пропустили в зал.

В потасовках был замечен начальник Оболонского отделения полиции Михаил Никонов.

"К сожалению, сложилась ситуация, когда якобы адвокаты подсудимого Януковича блокировали доступ в зал судебного заседания для адвоката, назначенного судом. То есть прибегли к незаконным действиям, к препятствованию осуществления правосудия. Судом было вынесено соответствующее определение об обеспечении доступа адвокату, что и было выполнено. Мы выполнили определение суда, будем выполнять и дальше", - заявил он.

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