фото-видео фото Дуют все! Как в Эстонии полиция бесцеремонно борется с пьянством водителей

2018-08-17 13:44 105

В Соцсетях обнародовали фото, на которых показана непривычная для рядового украинского водителя ситуация, когда правоохранители устраивают тотальную проверку на трезвость всех без исключения участников дорожного движения. И совсем не имеет значения, на чем ты едешь и кем являешься – обязан доказать, что трезв.

Полицейская акция "Дуют все!" время от времени проходит в столице Эстонии – Таллине. Проводятся масштабные полицейские рейды на проверку алкоголя в крови у водителей. Как можно видеть по фотографиям, действительно, стражи порядка проверяют каждую машину.

Под раздачу попали даже военные, тюремная служба, автомобиль первого балтийского телеканала, городские рейсовые автобусы, мотоцилисты…

Тех, у кого прибор показал положительный результат, просили выйти из машины для оформления протокола, при этом полицейский сам отгонял машину на стоянку.

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фото-видео

фото Дуют все! Как в Эстонии полиция бесцеремонно борется с пьянством водителей 2018-08-17 13:44 105
фото Самая высокооплачиваемая модель показала миру, как кормит сына грудью 2018-08-10 22:12 1239
фото Леонардо ди Каприо заметили на яхте с пышногрудой моделью Камилой Морроне 2018-08-10 12:14 1176
фото Кислотные цвета и металл: 42-летняя Милла Йовович стала лицом новой коллекции Balmain 2018-08-03 22:12 1863

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