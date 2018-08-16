фото-видео фото Дуют все! Как в Эстонии полиция бесцеремонно борется с пьянством водителей

2018-08-17 13:44 105

В Соцсетях обнародовали фото, на которых показана непривычная для рядового украинского водителя ситуация, когда правоохранители устраивают тотальную проверку на трезвость всех без исключения участников дорожного движения. И совсем не имеет значения, на чем ты едешь и кем являешься – обязан доказать, что трезв.

Полицейская акция "Дуют все!" время от времени проходит в столице Эстонии – Таллине. Проводятся масштабные полицейские рейды на проверку алкоголя в крови у водителей. Как можно видеть по фотографиям, действительно, стражи порядка проверяют каждую машину.

Под раздачу попали даже военные, тюремная служба, автомобиль первого балтийского телеканала, городские рейсовые автобусы, мотоцилисты…

Тех, у кого прибор показал положительный результат, просили выйти из машины для оформления протокола, при этом полицейский сам отгонял машину на стоянку.