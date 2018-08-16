Украина Стало известно, какого наказания требуют для беглого Януковича прокуроры

2018-08-16 14:13 186

Как заявил сегодня в Оболонском райсуде Киева прокурор Максим Крым, в деле о госизмене бывшего непрезидента Виктора Януковича завершились дебаты, сторона обвинения просит приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Прокурор по делу Руслан Кравченко зачитывал речь в течение 30 минут. Все это время адвокат Януковича Виталий Сердюк перекрикивал прокурора и заявлял ходатайства.

"Просим признать Януковича Виктора Федоровича виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы", - сказал прокурор.

АДВОКАТЫ НЕПРЕЗИДЕНТА ЯНУКОВИЧА УСТРОИЛИ ДРАКУ С ПОЛИЦИЕЙ В ОБОЛОНСКОМ СУДЕ

В ходе заседания адвокаты вызвали полицию, заявляя о нарушении прав на защиту.

Кроме того, адвокаты блокировали доступ в зал судебных заседаний бесплатному адвокату, назначенному судом, из-за чего между ними и охраной суда произошла потасовка.

Суд предоставил адвокатам Януковича месяц для подготовки к судебным дебатам и объявил перерыв в процессе до 13 и 14 сентября.

Напомним, непрезидента Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.