Политика КАРТА За сутки на Донбассе зафиксировано 30 обстрелов позиций ВСУ

2018-08-17 09:43 204

В течение минувших суток на Донбассе было зафиксировано 30 обстрелов позиций ВСУ. Потерь среди личного состава нет. 

"Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз - из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 Град и минометов калибром 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Также террористы обстрелял ииз Градов и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а из минометов калибром 82 мм – защитников Крымского, Луганского и Новгородского.

По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

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