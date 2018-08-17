Политика Уволено руководство Лукьяновского СИЗО, где сидела Тимошенко

2018-08-17 10:11 222

В Лукьяновском следственном изоляторе сменилось руководство. Как сообщил пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак, новым главой Киевского следственного изолятора стал Руслан Ромашков, руководитель Бориспольской исправительной колонии №119.

Вместе с тем Маслак заявил, что не может точно утверждать, было ли руководство уволено или ушло в отставку по собственному желанию. Также Маслак не комментирует, связано ли увольнение с бунтом экс-бойцов Торнадо и передачей им запрещенных предметов работниками СИЗО.

"Что касается старого руководства Лукьяновского СИЗО, сегодня заявление на увольнение написал начальник СИЗО. Также будет изменен весь руководящий состав: заместитель начальника по режимной работе, первый заместитель начальника, заместитель начальника по оперативной работе, заместитель начальника по воспитательной работе. Все эти должности будут занимать другие люди. Думаю, это вопрос следующей недели", - заявил Маслак.

Он добавил, что руководство СИЗО будет нести ответственность в соответствии с законодательством, если подтвердится факт, что оно владело информацией о передаче запрещенных предметов.

"Если согласно их заявлений будет информация о том, что руководство СИЗО владело этой информацией и также как-то, возможно, помогало – конечно, что и руководство СИЗО будет нести ответственность. Увольнение или заявление об отставке не освобождает лицо от ответственности", - заявил Маслак.

 

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