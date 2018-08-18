Украина видео Львов затопило: из плена воды освободили 150 человек

2018-08-18 10:00 231

В результате сильного ливня произошло подтопление нескольких улиц Львова

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львове вынесли из затопленных автомобилей и маршрутных такси более 100 человек, среди которых 15 детей. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС.

По данным пресс-службы, 17 августа в 17:22 спасателям поступило сообщение о том, что в результате интенсивных осадков произошло подтопление ряда улиц Львова: Железнодорожная, Городецкая, Глубокая, Героев УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальная, Дидушка, Кульпаркивская, Торфяная и Дудаева.

"Вблизи рынка "Привокзальный" спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них девять детей. Напряженная ситуация сложилась на улице Сахарова. Вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Были эвакуированы 53 человек, из них шесть детей", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 20:30 для ликвидации последствий непогоды привлекли 72 спасателей и 18 единиц техники.

17 августа 2018 года сильный ливень накрыл город. Уровень воды на некоторых улицах достиг уровня номерных знаков машин.