Украина видео У Авакова раскрыли подробности перестрелки в Харькове, в которой погиб полицейский

2018-08-20 13:15 327

Советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко сообщил подробности стрельбы около горсовета Харькова, в результате которой погиб полицейский.

"При нападавшем было обнаружено два пистолета. Один - сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Второй - Байкал, также переделанный под стрельбу боевыми. А также несколько магазинов к ним и около 30 патронов", - пишет он в Facebook.

Мотивы нападавшего пока не установлены, изучается несколько версий.

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"Одна из них, это то, что нападение спровоцировано какими то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи. Другая версия касается возможных психических отклонений усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Взяты образцы для анализа на этот счет. О том что нападавший был не в себе, свидетельствует тот факт, что он стрелял не только в охранников городского совета и полицейских, но и просто по колесам проезжавшего мимо автомобиля Шкода Октавия", - пишет  Геращенко.

Третья версия - нападение было совершено из хулиганских мотивов.

"После установления личности преступника будут более точно установлены мотивы этого бессмысленного нападения", - подытожил он.

В то же время начальник полиции Харьковской области Олег Бех на брифинге сообщил, что охранник, пострадавший во время стрельбы в харьковской мэрии, находится в тяжетом состоянии в реанимации.

При этом, по его словам,  к охраннику, который открыл двери горсовета, есть много вопросов.

Следствие уверено, что стрелявший был один, сообщников у него не было.

"Предварительно в крови стрелявшего найдено более 2 промилле алкоголя", - сообщил Олег Бех .

По словам полицейского, личность стрелявшего пока точно не установлена, проверяется версия о том, что это местный житель, 1959 г.р., ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, минувшей ночью в Харькове возле здания горсовета произошла стрельба. В результате погиб харьковский патрульный Дмитрий Кириенко, пули попали ему в место, где скрепляется бронежилет.

Кроме того, был ранен охранник. Его оперировали . На данный момент врачи не делают прогнозов, так как состояние пострадавшего тяжелое.

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