Политика фото Институт нацпамяти подал жалобу в ГПУ, требуя декоммунизации водонапорной башни

2018-08-25 15:35 141

Украинский институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру и Нацполицию с заявлением, в котором просит расследовать отказ от демонтажа в рамках декоммунизации мозаичных изображений Ленина и Сталина на водонапорной башне в центре Новгороде-Северском (Черниговская область).

В институте требуют открыть уголовное производство по ст. 436-1 (распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима) Уголовного кодекса Украины, а также провести расследование по данному факту и привлечь виновных лиц к ответственности.

"Нарушением закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" являются не только эти изображения Ленина и Сталина, а также не демонтированные изображения серпа и молота на здании по ул. Карла Маркса и не переименованная ул. Карла Маркса", - говорится в сообщении.

Ранее в Новгород-Северском горсовете ответили Вятровичу, что "мозаичные портреты Ленина и Сталина в центре города не подпадают под декоммунизацию, так как они не являются ни памятниками, ни памятными знаками, и правовой механизм их демонтажа, в том числе, органами местного самоуправления не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом".

Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 г. приняла законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. В феврале этого года директор УИНП Владимир Вятрович сообщил, что процесс декоммунизации в нашей стране фактически завершен. Он отметил, что за последние годы было демонтировано 1320 памятников Ленину.