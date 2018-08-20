Политика фото Институт нацпамяти подал жалобу в ГПУ, требуя декоммунизации водонапорной башни

2018-08-25 15:35 141

Украинский институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру и Нацполицию с заявлением, в котором просит расследовать отказ от демонтажа в рамках декоммунизации мозаичных изображений Ленина и Сталина на водонапорной башне в центре Новгороде-Северском (Черниговская область). 

В институте требуют открыть уголовное производство по ст. 436-1 (распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима) Уголовного кодекса Украины, а также провести расследование по данному факту и привлечь виновных лиц к ответственности.

"Нарушением закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" являются не только эти изображения Ленина и Сталина, а также не демонтированные изображения серпа и молота на здании по ул. Карла Маркса и не переименованная ул. Карла Маркса", - говорится в сообщении.

Ранее в Новгород-Северском горсовете ответили Вятровичу, что "мозаичные портреты Ленина и Сталина в центре города не подпадают под декоммунизацию, так как они не являются ни памятниками, ни памятными знаками, и правовой механизм их демонтажа, в том числе, органами местного самоуправления не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом".

Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 г. приняла законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. В феврале этого года директор УИНП Владимир Вятрович сообщил, что процесс декоммунизации в нашей стране фактически завершен. Он отметил, что за последние годы было демонтировано 1320 памятников Ленину.

Еще по теме

Вятрович в шоке: В Украине нашли уцелевшие памятники Ленину и Марксу

2018-08-02 14:13 597

Декоммунизация Кубы: появился мобильный интернет, вводят частную собственность

2018-07-20 14:16 807

Генштаб ВСУ отреагировал на переименование полков РФ - началась декоммунизация

2018-07-03 15:13 900

Польша внесла изменения в спорный закон об Институте нацпамяти

2018-06-28 09:40 831

Еще новости в разделе "Политика"

фото Институт нацпамяти подал жалобу в ГПУ, требуя декоммунизации водонапорной башни

2018-08-25 15:35 141

Экс-глава ЦРУ будет судиться с Трампом за доступ к государственной тайне

2018-08-25 13:04 156

Киев возглавил мировой рейтинг городов мира по ухудшению качества жизни

2018-08-25 12:07 201

У Гройсмана заявили, что в 2019 году получающих субсидии может стать в два раза меньше

2018-08-25 11:29 327
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

фото Институт нацпамяти подал жалобу в ГПУ, требуя декоммунизации водонапорной башни 2018-08-25 15:35 141
Экс-глава ЦРУ будет судиться с Трампом за доступ к государственной тайне 2018-08-25 13:04 156
Киев возглавил мировой рейтинг городов мира по ухудшению качества жизни 2018-08-25 12:07 201
У Гройсмана заявили, что в 2019 году получающих субсидии может стать в два раза меньше 2018-08-25 11:29 327

Лента

фото 15:35 Институт нацпамяти подал жалобу в ГПУ, требуя декоммунизации водонапорной башни
14:28 В НАБУ назвали страны, в которых массово скрываются украинские коррупционеры
14:03 В ВСУ объяснили продвижение военных в "серой зоне" Донбасса
13:31 Зато Tesla не обанкротилась - Маск ответил на обвинения в антинаучных методах работы
13:04 Экс-глава ЦРУ будет судиться с Трампом за доступ к государственной тайне
фото 12:32 Опубликован потерянный кадр, на котором появляется полностью обнаженная Мэрилин Монро
12:21 В Москве обсудили проблемы двусторонних отношений России и Германии
12:07 Киев возглавил мировой рейтинг городов мира по ухудшению качества жизни
11:29 У Гройсмана заявили, что в 2019 году получающих субсидии может стать в два раза меньше
видео 11:05 Новым трендом летнего отдыха стало голубое вино - его делают без краски