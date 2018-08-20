Политика Госдолг Украины рекордно вырос - каждый из нас задолжал почти по 50 тысяч гривен

2018-08-22 08:30 216

То, что скрывается за красивыми словами "финансовая поддержка", "финпомощь", "внешнее финансирование", "спасительный транш МВФ" украинцам придется возвращать еще не один десяток лет. Внешний долг по состоянию на данное время уже в 2,6 раза превышает объемы всех валютных запасов страны. Так или иначе все эти выплаты лягут на плечи рядовых граждан, к примеру, в виде повышенных тарифов, налогов и т.п.

Как указано в материале спецпроекта VoxUkraine и LIGA.net, государственный долг Украины на июнь 2018 года составлял 76,3 млрд долларов. Внешние заимствования составляют примерно 60% от этой суммы и достигают 47,2 млрд долларов.

В эти 47,2 млрд долларов входит 9,6 млрд долларов гарантированного государством долга, а остальное - прямой долг Украины в виде еврооблигаций (около 17,5 млрд долларов, учитывая 3 млрд долларов "российских" облигаций, по которым Украина объявила дефолт), а также займов у международных организаций (16,6 млрд долларов, включая облигации, размещенные под гарантии США) и другой задолженности (3,5 млрд долларов).

Еще примерно 4,3 млрд долларов - внутренние заимствования в иностранной валюте (так называемые валютные ОВГЗ - облигации внутреннего государственного займа).

При этом не все валютные заимствования лежат на плечах правительства. Приблизительно 6,8 млрд долларов - долг НБУ перед МВФ: эта часть долга не оказывает непосредственного влияния на бюджет, так как при погашении деньги будут изъяты из золотовалютных резервов.

Тем не менее, снижение уровня резервов создает риск для сохранения финансовой стабильности страны.

Долг в национальной валюте - около 625 млрд грн (ОВГЗ), что составляет почти 30% общего государственного долга.

Из них более половины (56%) - в собственности Нацбанка (до 2016-го НБУ финансировал дыры в госфинансах, выкупая ОВГЗ у Минфина, госбанков, Нафтогаза; такая скрытая эмиссия гривни вела к накоплению дисбалансов, которые в конечном итоге приводили к инфляции и девальвации).

Около трети ОВГЗ (36%) - в собственности государственных банков (львиная доля была выпущена для докапитализации этих банков), остальное (всего 8%) держат коммерческие банки, украинские физлица и юридические компании, а также нерезиденты.

В ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам: правительству предстоит вернуть почти 10 млрд долларов только валютного долга.

Госдолг - это выплаты, которые так или иначе в итоге лягут на плечи рядовых граждан. По состоянию на данное время выходит, что каждый украинец задолжал почти по 1800 долларов (по нынешнему курсу это 49 800 гривен).