Украина Появился реальный шанс выйти на исполнителей и заказчиков убийства Шеремета

2018-08-21 14:13 135

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась новая информация, которая может вывести на исполнителей и заказчиков циничного преступления.

Как сообщил глава ГПУ Юрий Луценко в интервью Украинской правде, в последний месяц у следствия появилась "ниточка", которая может привести к ответу, кто убил Шеремета. 

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА УБИЙСТВА ШЕРЕМЕТА: СЛЕДСТВИЕ В ТУПИКЕ

"Идут очень активные следственные действия… в этом деле нет подозреваемых. Но я не могу в интересах следствия говорить больше. У нас сейчас есть информация, которая вероятно выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово", - добавил генпрокурор.

Он также объяснил, почему следствие не переквалифицирует убийство Шеремета в террористический акт.

ДОКУМЕНТ: ПОЛИЦИЯ ЗАСЕКРЕТИЛА ВСЕ ДАННЫЕ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ ШЕРЕМЕТА

"Они считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить лишь одного человека…Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили", - говорит Луценко.

ЛУЦЕНКО ПРИЗНАЛ, ЧТО РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА ШЕРЕМЕТА ЗАШЛО В ТУПИК

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством. Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела.

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