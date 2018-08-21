Курьезы фото Борода отклеилась: В Одессе случайно задержали киллера из Приднестровья

2018-08-21 17:30 249

В Одессе задержали киллера из непризнанной Приднестровской республики.

Как сообщил первый замеглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, мужчина привлек внимание патрульных тем, что у него отклеилась борода. Во время досмотра у него был изъят пистолет Макарова с патронами.

Также было установлено, что задержанный входит в преступную группировку, возглавляемую Олегом Ренийским.

"Можно утверждать, что задержав этого штатного иностранного киллера, который прибыл в Одессу по приказу Олега Ренийского, сотрудники полиции спасли жизнь местному предпринимателю. Киллеру избрана мера пресечения - содержание под стражей", - написал Аброськин.