В Одессе задержали киллера из непризнанной Приднестровской республики.
Как сообщил первый замеглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, мужчина привлек внимание патрульных тем, что у него отклеилась борода. Во время досмотра у него был изъят пистолет Макарова с патронами.
Также было установлено, что задержанный входит в преступную группировку, возглавляемую Олегом Ренийским.
"Можно утверждать, что задержав этого штатного иностранного киллера, который прибыл в Одессу по приказу Олега Ренийского, сотрудники полиции спасли жизнь местному предпринимателю. Киллеру избрана мера пресечения - содержание под стражей", - написал Аброськин.