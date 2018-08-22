Политика Facebook удалил сотни аккаунтов и групп, потенциально связанных с РФ и Ираном

2018-08-26 12:29 531

Компания Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном.

"Сегодня мы удалили несколько страниц, групп и аккаунтов за согласованные недостоверные действия в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности имеет происхождение в Иране, а часть – в России", − говорится в заявлении компании.

По ее словам, "иранские" и "российские" аккаунты не были связаны между собой, но "использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести других в заблуждение о том, кто они и что они делают".

Отмечается, что, были удалены 652 "иранских" аккаунта, нацеленные на аудиторию на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, США и Великобритании.

"Мы удалили страницы, группы и учетные записи, которые могут быть связаны с источниками, которые правительство США ранее определило как российские военные разведывательные службы. Это не имеет отношения к деятельности, которую мы обнаружили в Иране", − добавили в компании.