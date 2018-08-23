фото-видео фото + видео Уникальный 150-метровый Золотой мост во Вьетнаме стоит на руках

2018-08-26 11:34 225

В Соцсетях набирает популярность Золотой мост во Вьетнаме - 150-метровая конструкция, расположенная на высоте 1400 метров над уровнем моря. Пользователи массово публикуют яркие снимки, сделанные на мосту.

Мост расположен вдоль края горы Бана во вьетнамском городе Дананг. Достопримечательность появилась на территории курорта Ba Na Hills в саду Thien Thai Garden.

 Конструкция отличается неповторимым дизайном и держится на двух каменных подпорах, созданных в виде человеческих рук. Помимо них, строение удерживается восемью другими опорами.

 Проект моста является частью государственной программы, нацеленной на привлечение в регион туристов.

 

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фото + видео Уникальный 150-метровый Золотой мост во Вьетнаме стоит на руках 2018-08-26 11:34 225
видео Роскошные авто и мотоциклы чиновников-коррупционеров уничтожили бульдозером 2018-08-26 10:31 231
фото Опубликован потерянный кадр, на котором появляется полностью обнаженная Мэрилин Монро 2018-08-25 12:32 543
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