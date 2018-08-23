Детали видео Журналисты зафиксировали раздачу денег участникам митинга под НАПК

2018-08-23 18:01 285

Сегодня, у здания НАПК в очередной раз прошел немногочисленный пикет в поддержку Григория Суркиса и против президента Федерации футбола Украины Андрея Павелка.

Митингующие простояли у здания Национального антикоррупционного бюро полтора часа с плакатами на которых было написано следующее: «НАПК займитесь спортом», «НАПК хватит издить по курортам за гос.деньги», «НАПК верните украинскому футболу Суркиса», «Павелко, верни нашим детям стадионы».

Количество участников митинга не превышало 10 человек. Все они прятали лица за плакатами, солнцезащитными очками и, при виде журналистов, пытались прикрыться козырьками кепок.

От общения со СМИ трое из них наотрез оказались. Одна из участниц митинга – молодая девушка, отвечая на вопрос, почему она принимает участие в акции, сказала: – «Я выступаю против коррупции», однако, чьей так и не смогла пояснить.

После того, как митинг окончился, приблизительно в полукилометре от НАПК с митингующими рассчитались. И этот факт удалось зафиксировать на камеру.

Напомним, что подобные митинги под НАПК проходят на постоянной основе последние двк недели. Связаны они с тем, что Агентство проверяет декларацию о доходах президента ФФУ Андрея Павелка.
В НАПК, комментируя происходящее, уже заявили о давлении, обвинив в участии в провокациях и некоторые украинские СМИ, которые публиковали недостоверную информацию о работе Агентства

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