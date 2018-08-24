Детали видео Футбольные фанаты отмечают сегодня 5-летний юбилей песенки про Суркиса и Путина

2018-08-24 21:34 177

Сегодня исполняется 5 лет со дня первого исполнения знаменитого футбольного хита про "ху@ло". Об этом на странице в Фейсбук сообщил Алексей Мочанов.

Он также напомнил, что первая версия песни была посвящена не Путину, а братьям Суркисам.

"Сегодня исполняется 5 лет нетленному хиту про х@йл@. Правда тогда, 24.8.13, этот хит фанаты харьковского "Металлиста" исполняли не про путена, а про кого-то из двух Суркисов, судя по тексту.

Ничего личного. Только факты", - отметил гонщик, опубликовав видео первого в истории украинского футбола исполнения песни.

Мочанов отметил, что в то время Ярославский с Суркисами и "Динамо" сильно не дружил.

"Его «наследник» по МХ Курченко - тоже. Почему - хз.

"Динамо" с "Металлистом" тогда боролись в чемпионате страны, но столица Киевской Руси столице Харьковской Руси точно ничего плохого и предосудительного не делала.

А потом фан-сектор "Металла" переключился на реальное х@йл@. Запоребриковое.

И эту речовку-кричалку-песенку запел весь мир.

И будет петь. Всю его оставшуюся жизнь. ... Да", - рассказал Мочанов.