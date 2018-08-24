Детали видео Футбольные фанаты отмечают сегодня 5-летний юбилей песенки про Суркиса и Путина

2018-08-24 21:34 177

Сегодня исполняется 5 лет со дня первого исполнения знаменитого футбольного хита про "ху@ло". Об этом на странице в Фейсбук сообщил Алексей Мочанов.

Он также напомнил, что первая версия песни была посвящена не Путину, а братьям Суркисам.

"Сегодня исполняется 5 лет  нетленному хиту про х@йл@. Правда тогда, 24.8.13, этот хит фанаты харьковского "Металлиста" исполняли не про путена, а про кого-то из двух Суркисов, судя по тексту. 

Ничего личного. Только факты", - отметил гонщик, опубликовав видео первого в истории украинского футбола исполнения песни. 

Мочанов отметил, что в то время Ярославский с Суркисами и "Динамо" сильно не дружил. 
"Его «наследник» по МХ Курченко - тоже. Почему - хз. 
"Динамо" с "Металлистом" тогда боролись в чемпионате страны, но столица Киевской Руси столице Харьковской Руси точно ничего плохого и предосудительного не делала. 
А потом фан-сектор "Металла" переключился на реальное х@йл@. Запоребриковое. 
И эту речовку-кричалку-песенку запел весь мир. 
И будет петь. Всю его оставшуюся жизнь. ... Да", - рассказал Мочанов.

Еще по теме

В ресторане Киева фанатов Ливерпуля жестоко избили стульями

2018-05-25 08:39 3626

Почему фанатам "Реала" и "Ливерпуля" в Киеве подраться не получится

2018-05-22 08:41 3439

видео Массовая драка футбольных фанатов в Черкассах - задержаны 26 человек, много пострадавших

2018-05-21 09:40 3583

Как обманывают риелторы: стали известны самые хитрые «схемы»

2018-05-06 14:00 6661

Еще новости в разделе "Детали"

видео Футбольные фанаты отмечают сегодня 5-летний юбилей песенки про Суркиса и Путина

2018-08-24 21:34 177

Украина получила от США контрбатарейные радары

2018-08-23 21:00 981

США берет на вооружение мобильные комплексы борьбы с беспилотниками

2018-08-23 20:29 615

Трамп назвал Манафорта "очень хорошим человеком "

2018-08-23 19:30 888
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

видео Футбольные фанаты отмечают сегодня 5-летний юбилей песенки про Суркиса и Путина 2018-08-24 21:34 177
Украина получила от США контрбатарейные радары 2018-08-23 21:00 981
США берет на вооружение мобильные комплексы борьбы с беспилотниками 2018-08-23 20:29 615
Трамп назвал Манафорта "очень хорошим человеком " 2018-08-23 19:30 888

Лента

21:37 В Мексике приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местах
видео 21:34 Футбольные фанаты отмечают сегодня 5-летний юбилей песенки про Суркиса и Путина
20:34 Facebook будет отслеживать тех, кто постоянно жалуется на фейки
19:29 Европу накрыла масштабная эпидемия кори - ВОЗ бьет тревогу
видео 18:32 Как истребитель четвертого поколения F-15 сбрасывает ядерную бомбу в Неваде
17:28 Украина благополучно прожила без российского газа первую тысячу дней
16:33 В ГПУ хотят создать политический спецназ для силовой доставки Януковича из РФ
15:31 Стали известны кандидаты на должность глав Еврокомиссии и Центробанка ЕС
14:42 Греция пошла на крайние меры, чтобы вырваться из кредитной ямы ЕС
КАРТА 14:16 Прогноз погоды на выходные: жара до +33°C и холодные ночи, грозы только на западе