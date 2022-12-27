ВОЙНА В Украине Может быть не массированная атака: украинцев предупредили о новой хитрости роССиян

2022-12-27 16:30

Гуменюк рассказала о потенциальном изменении тактики врага.

Россия готовится к новой атаке Украины, но может изменить тактику и это может быть не массированный ракетный обстрел.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, может быть и комбинированная атака.

"Подготовка стратегической тактической авиации тоже есть, но все же помним, что тактика врага может меняться. Необязательно это будет массовая ракетная атака, она может быть и комбинированной", – сообщила Наталья Гуменюк.

Она пояснила, что оккупанты длительное время не выводили в море ракетоносителей, а сейчас на боевом дежурстве находятся три ракетных носителя – два из которых подводные.

Кроме того, Россия получила новую партию дронов и уже начала их применить для атак Украины. Впрочем, оккупанты начали использовать их для других целей.

"Они пытаются использовать их для обнаружения противовоздушной обороны, а только тогда идет ударная волна", – добавила Гуменюк.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что 26 декабря должен был быть массированный удар по Украине, но России хронически не везет.

А вот российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей считает, что глава Кремля Владимир Путин рассматривает вариант удара из Беларуси, чтобы прервать поставки вооружения с Запада.