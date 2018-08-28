Мир Трамп отдал приказ приспустить флаги в память о Маккейне

2018-08-28 16:39 96

 

Президент США Дональд Трамп согласился приспустить национальный флаг над Белым домом как дань памяти умершему сенатору Джону Маккейну. Об этом сообщает ВВС.

"Несмотря на различия в наших взглядах на стратегию и политику, я уважаю службу сенатора Маккейна нашей стране. В его честь я подписал указ о том, чтобы приспустить флаг США до его похорон", - говорится в заявлении американского лидера.

Дональд Трамп отдал приказ приспустить флаги на всех общественных зданиях, военных постах, военно-морских базах и кораблях США. Кроме того, флаги приспустят в посольствах США и других официальных представительствах Америки за рубежом.

Президент США также подтвердил сообщения о том, что не будет присутствовать на похоронах сенатора. На церемонии в память Маккейна, которая пройдет 31 августа в Капитолии, выступит вице-президент Майк Пенс. Также придут министр обороны США Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого Дома - Джон Келли.

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