Спорт "Динамо" не смогло пробить "Аякс" - киевский клуб покинул Лигу чемпионов

2018-08-29 11:17 204

В Киеве "Динамо" принимало "Аякс" и было намерено попытаться взять реванш за поражение недельной давности в Амстердаме и побороться за выход в группу Лиги чемпионов. Однако увы, не сложилось.

Начало матча получилось многообещающим - уже вскоре Вербич в прыжке замыкал навес Цыганкова, и голкипер "Аякса" Онана среагировал на удар. Но, как оказалось, это был весь стартовый натиск в исполнении киевлян. Остальное время на поле играл только "Аякс".

Уже вскоре гости получили отличный шанс открыть счет в матче, когда Кендзера положил на газон де Бека в штрафной "Динамо", но Тадич с "точки" пробил в штангу. Незабитый пенальти не смутил амстерламцев, и они продолжили наседать на ворота Бойко. Именно голкипер в конце тайма справился с ударом Хунтелара из центра штрафной.

Во втором тайме картина игры, к сожалению для киевлян, не изменилась. "Аякс" все также уверенно держал мяч у себя, создавал моменты. Защита "Динамо" не справлялась с напором, и Бойко уже в дебюте второго тайма пришлось спасать после удара Мазрауи. А через пару минут стойка ворот во второй раз сыграла за хозяев, когда после удара Зиеха со штрафного мяч угодил в перекладину.

До конца матча Бойко еще несколько раз эффектно доставал мяч у своих ворот, а его одноклубники безрезультатно пытались что-то придумать у чужих.

СТАТИСТИКА ПОЕДИНКА

"Динамо" - "Аякс" 0:0

"Динамо": Бойко, Бурда, Пиварич, Кендзера, Кадар, Буяльский (Русин, 85), Сидорчук (Шапоренко, 64), Цыганков, Шепелев (Гармаш, 46), Вербич, Супряга.

"Аякс": Онана, де Лигт, Вебер (Ейтинг, 79), ван де Бек (Де Вит, 85), Хунтелар, Тадич, Мазрауи, Блинд, Шене, де Йонг, Зиеш.

После вылета из Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в группе Лиги Европы. Соперников по группе киевляне узнают 31 августа.

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