Курьезы фото В центре Нью-Йорка рой пчел напал на продавца хот-догов, спасла пполиция

2018-08-31 20:34 150

На центральной площади Нью-Йорка Таймс-сквер рой пчел атаковал палатку с хот-догами. Его убрал полицейский. 

"Медоносные пчелы разместились на зонте ларька возле угла 43-й улицы и Бродвея", - сообщает CBS News.

Полицейский, который оказался пчеловодом с пятилетним стажем, вооружился "вакуумным устройством" и убрал пчел "мирным способом".

"В принципе, пчелы не будут беспокоить вас, пока вы их не беспокоите", - сказал полицейский.

После сбора пчелы были вывезены за пределы Манхэттена и выпущены на пасеке. Никто не пострадал, пчелы никого не ужалили. Отмечается, что инцидент произошел из-за высокой влажности и переполненности улия.

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Курьезы

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В Мексике приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местах 2018-08-24 21:37 1320
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