На центральной площади Нью-Йорка Таймс-сквер рой пчел атаковал палатку с хот-догами. Его убрал полицейский.
"Медоносные пчелы разместились на зонте ларька возле угла 43-й улицы и Бродвея", - сообщает CBS News.
Полицейский, который оказался пчеловодом с пятилетним стажем, вооружился "вакуумным устройством" и убрал пчел "мирным способом".
"В принципе, пчелы не будут беспокоить вас, пока вы их не беспокоите", - сказал полицейский.
После сбора пчелы были вывезены за пределы Манхэттена и выпущены на пасеке. Никто не пострадал, пчелы никого не ужалили. Отмечается, что инцидент произошел из-за высокой влажности и переполненности улия.