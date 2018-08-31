Украина фото Скоростная трасса Днепр-Запорожье открыта после первого в ее истории капремонта

2018-08-31 14:45 246

Впервые за годы независимости страны два областных центра Днепр и Запорожье соединила идеально ровная трасса европейского уровня.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко в своем Facebook обнародовал фото и видео новой трассы.

По данным чиновника, толщина покрытия на дороге составляет 17 сантиметров (12 сантиметров – выравнивающий слой, 5 сантиметров - щебеночно-мастичный асфальтобетон). Уже нанесена разметка, сейчас идет установка колесоотбойного бруса.

С начала капитального ремонта до его завершения прошел ровно год.

"Это не Европа и не Америка. Милости просим проехать по трассе Днепр - Запорожье – отныне дорога соответствует европейским стандартам. Первый в истории капремонт этой автомагистрали национального значения – на стадии завершения. Дорога уже с добротным покрытием. Уже нанесена разметка. Сейчас ставят отбойники", - написал Резниченко.

Напомним, скоростную трассу государственного значения Н-08 построили в 1980-х годах. За эти годы она пришла в негодность и ни разу не подвергалась капремонту, хотя по ней передвигались около 12 тысяч автомобилей в сутки. Днепропетровская облгосадминистрация совместно с Укравтодором начала ремонт трассы до границы с Запорожской областью в 2017 году, и сейчас около 40 км магистрали в обе стороны уже с качественным покрытием, отвечающим европейским стандартам.

На окружной дороге в сторону Запорожья построен и введен в эксплуатацию мост. Раньше выезд из Днепра в этом направлении пролегал через технологическую дорогу в поле.