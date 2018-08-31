Украина фото Скоростная трасса Днепр-Запорожье открыта после первого в ее истории капремонта

2018-08-31 14:45 246

Впервые за годы независимости страны два областных центра Днепр и Запорожье соединила идеально ровная трасса европейского уровня.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко в своем Facebook обнародовал фото и видео новой трассы.

По данным чиновника, толщина покрытия на дороге составляет 17 сантиметров (12 сантиметров – выравнивающий слой, 5 сантиметров - щебеночно-мастичный асфальтобетон). Уже нанесена разметка, сейчас идет установка колесоотбойного бруса.

С начала капитального ремонта до его завершения прошел ровно год.

"Это не Европа и не Америка. Милости просим проехать по трассе Днепр - Запорожье – отныне дорога соответствует европейским стандартам. Первый в истории капремонт этой автомагистрали национального значения – на стадии завершения. Дорога уже с добротным покрытием. Уже нанесена разметка. Сейчас ставят отбойники", - написал Резниченко.

Напомним, скоростную трассу государственного значения Н-08 построили в 1980-х годах. За эти годы она пришла в негодность и ни разу не подвергалась капремонту, хотя по ней передвигались около 12 тысяч автомобилей в сутки. Днепропетровская облгосадминистрация совместно с Укравтодором начала ремонт трассы до границы с Запорожской областью в 2017 году, и сейчас около 40 км магистрали в обе стороны уже с качественным покрытием, отвечающим европейским стандартам.

На окружной дороге в сторону Запорожья построен и введен в эксплуатацию мост. Раньше выезд из Днепра в этом направлении пролегал через технологическую дорогу в поле.

Еще по теме

фото На одесской трассе маршрутка таранила стоящую фуру, много погибших и раненных

2018-07-20 10:41 1041

Снежная атака: полностью перекрыта трасса «Киев-Одесса»

2018-01-18 20:00 5798

Движение по трассе Киев-Одесса восстановлено в обе стороны

2017-12-21 10:41 5358

Снежный плен: более 800 фур замерзают на трассе под Одессой

2017-12-20 08:00 5349

Еще новости в разделе "Украина"

СМИ узнали новые обстоятельства гибели главаря "ДНР" Захарченко

2018-08-31 19:48 93

Стало известно, чем взорвали главаря "ДНР" Захарченко

2018-08-31 19:41 123

В Нацбанке пояснили, как выборы повлияют на курс гривны и доллара

2018-08-31 18:29 132

Завтра в Украине от аналогового вещания отключат 40 телеканалов

2018-08-31 16:28 990
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

СМИ узнали новые обстоятельства гибели главаря "ДНР" Захарченко 2018-08-31 19:48 93
Стало известно, чем взорвали главаря "ДНР" Захарченко 2018-08-31 19:41 123
В Нацбанке пояснили, как выборы повлияют на курс гривны и доллара 2018-08-31 18:29 132
Завтра в Украине от аналогового вещания отключат 40 телеканалов 2018-08-31 16:28 990

Лента

19:48 СМИ узнали новые обстоятельства гибели главаря "ДНР" Захарченко
19:41 Стало известно, чем взорвали главаря "ДНР" Захарченко
19:38 СБУ подтвердила гибель Захарченко
19:36 Глава "ДНР" Захарченко погиб при взрыве в Донецке
19:32 Более тысячи погибших на Донбассе не удалось идентифицировать, - Геращенко
18:29 В Нацбанке пояснили, как выборы повлияют на курс гривны и доллара
17:31 Эрдоган подключился к освобождению политзаключенных в аннексированном Крыму
16:28 Завтра в Украине от аналогового вещания отключат 40 телеканалов
15:46 "Школьное" перемирие на Донбассе: сепаратисты резко уменьшили число обстрелов
15:14 Вселенский патриарх Варфоломей одобрил решение об автокефалии в Украине