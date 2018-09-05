Украина Киев сообщил в ООН, ОБСЕ, ВОЗ о масштабных выбросах отравляющих веществ в Крыму

2018-09-05 11:42 162

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере Крыма в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста. 

"Эту информацию передано в международные организации (ООН, ОБСЕ, ВОЗ, организации Красного креста) с целью документирования фактов нарушения прав человека; в прокуратуру АРК - об открытии уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни", - сообщил представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков, информирует Радио Свобода.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧЕМ, КОГДА И КАК БЫЛ ОТРАВЛЕН ВОЗДУХ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ

У официального Киева вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение, не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают "успокаивать" людей.

Напомним, выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа. Завод Крымский титан приостанавливает производство в связи с загрязнением воздуха в городе Армянск. В предупредительных целях в школах и детсадах Армянска на две недели объявили каникулы. Из города эвакуировали около пяти тысяч детей.

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