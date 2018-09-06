Политика Парубий: Рада должна признать катастрофу в Крыму химической атакой, устроенной РФ

2018-09-06 18:00 255

 

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал международное сообщество отправить в оккупированный Крым миссию для установления химической катастрофы, которую там устроила Россия. С таким заявлением он выступил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, международная миссия должна определить реальную угрозу для полуострова.

"По нашим данным, это произошло вследствие того, что российские оккупационные войска обстреляли химические отстойники титанового и содового заводов. Призываю международные организации, в первую очередь защитников природы, направить в оккупированный Крым неприкосновенную международную миссию, которая могла бы дать объективную оценку экологической катастрофы, которая произошла на севере оккупированного Крыма", – сказал Парубий.

Он отметил, что если оккупанты не пустят миссию в Крым, то Рада должна будет признать ситуацию на севере полуострова химической атакой, направленной против украинских граждан.

"Российский агрессор превратил наш цветущий Крым в полигон для испытания опасных образцов оружия. Все страны мира осудить и наказать Россию за применение химического оружия во всем мире", – подчеркнул спикер.

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