Курьезы фото МИД поймали на фейке - Херсонский арбуз, оказался американским рекордом 2013 года

2018-09-07 15:16 285

Фото огромного "херсонского" арбуза, которым похвастались в МИД Украины, оказалось сделанное в США в 2013 году. Об этом написал в Facebook журналист Влад Антонов.

Ранее на странице Культурная дипломатия Украины от МИД в Facebook было опубликовано фото с 119-килограммовым арбузом, якобы выращенным в Херсонской области.

"Оказалось, что фото совсем не из Херсонщины, а очень даже из США-сщины и еще и за 2013 год... У вас это Херсонщина родючая", - написал Антонов.

Согласно его данным, рекордный для штата Мичиган арбуз вырастил Билл Эдвардс. При этом ягода оказалась и самой большой в мире на тот момент.

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