Спорт Украина – Словакия: на кого ставят букмекеры?

2018-09-09 14:30 303

 

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги наций между Украиной и Словакией

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является Украина.

Так коэффициент на триумф нашей сборной от PariMatch составляет 1.91, от bwin – 1.87, и от bet365 – 1.90.

На победу Словакии PariMatch дает коэффициент 4.90, а bwin и bet365 – оценивают шансы гостей в 4.75.

Ничейный результат, по мнению PariMatch и bwin заслуживает коэффициента 3.25, а вот bet365 оценивает ничью в 3.40.

Украина

После завершения отбора на Чемпионат мира в России сборная Украины будто бы преобразилась. Напомним, что «желто-синие» не попали на российский мундиаль, поскольку заняли третье место в группе, и неудачно сыграли в плей-офф с Хорватией. Однако после этого команда Андрея Шевченко не проиграла ни одного из шести матчей, хотя пять из них сыграла на выезде.

Начала Украина свою беспроигрышную серию как раз с дуэли со Словакией, которую «желто-синие» обыграли 2:1. Потом были победы над Японией – 2:1 и Албанией – 4:1, ничьи с Саудовской Аравией – 1:1 и Марокко – 0:0, и вот продолжилась эта серия украинцев победой над Чехией – 2:1 в Лиге Наций. Причем «желто-синие» переиграли хозяев по всем статистическим показателям. Команда Шевченко нанесла 26 ударов по воротам чехов, десять из которых пришлись в створ.

Единственный момент, который омрачает предстоящий поединок сборной Украины против Словакии – это отсутствие зрителей на трибунах «Арены-Львов». «Желто-синие» будут отбывать дисквалификацию за изображение кельтского креста на последнем матче отбора на Евро-2016. При этом сам город считается очень фартовым для Украины. За 15 поединков во Львове Украина ни разу не проиграла, добыв 13 побед и дважды сыграв вничью.

Словакия

Сборная Словакии, в отличие от Украины, заняла в отборе второе место, однако в плей-офф эта сборная все равно не попала. У «соколов» оказались худшие показатели среди всех вторых мест квалификации.

Подготовку к Лиге Наций, как мы уже знаем, команда Яна Козака начала с поражения от Украины, после чего словаки сыграли шесть поединков. «Соколы» победили Норвегию – 1:0, разошлись миром с Нидерландами – 1:1, проиграли Марокко – 1:2, а в Кубке Короля обыграли ОАЭ – 2:1 и Таиланд – 3:2.

Заключительным матчем Словакии перед встречей с Украиной стала дуэль против Дании, выставившей из-за разногласий с основными игроками на матч футболистов третьего дивизиона. Как результат, Словакия разгромила Данию – 3:0. Отметим, что большинство последних встреч команда Козака сыграла на домашней арене. На выезде словаки проиграли все четыре предыдущих матча.

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