Политика Образования «ЛНР» и «ДНР» должны исчезнуть: Волкер о «выборах» на Донбассе

2018-09-12 13:30 354

Сециальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что объявленные главарями "ЛНР" и "ДНР" "выборы" - нелегитимны и нарушают логику минского процесса.

Волкер отметил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности, сообщает НВ со ссылкой на DW.

"Если следовать логике минских соглашений и возвращения этой территории под контроль Украины, то эти образования ("ЛНР" и "ДНР" - ред.) должны исчезнуть. Потому проведение выборов - само по себе нелегитимно, учитывая условия безопасности, но также и потому, что это не те образования, которые должны существовать. Когда там будет безопасность - тогда и должны проводиться выборы", - сказал он.

Он также выразил сомнение, что в ближайшие месяцы удастся достичь какого-либо значительного прогресса на переговорах по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины. Волкер полагает, что Москва заняла выжидательную позицию.

"Думаю, что россияне, очевидно, решили пока не предпринимать никаких усилий для мира, а скорее выжидать результатов выборов в Украине", - отметил он.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что в первой половине ноября в "ДНР" планируют выборы нового главаря после убийства Александра Захарченко.