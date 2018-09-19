Политика Во Львовской области полностью запретили использование русского языка

2018-09-20 09:12 234

Депутаты Львовского облсовета на сессионном заседании приняли волевое решение о введении моратория на публичное использование "русскоязычного культурного продукта".

Речь идет о внедрении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Данное решение приняли "с целью избежания эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни; для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации; принимая во внимание многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций".

В свою очередь, Львовская облосадминистрация должна принять меры относительно создания межведомственной рабочей группы (с участием общественности, правоохранительных органов и районных государственных администраций) с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование "русскоязычного культурного продукта".

Органам местного самоуправления области рекомендуется принять аналогичные решения по установлению на соответствующей территории такого же моратория.

Исполнительному аппарату областного совета поручено разработать и подать на рассмотрение областного совета обращение к Верховной Раде Украины относительно необходимости внесения изменений в законодательные акты Украины относительно запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на языке государства-агрессора.