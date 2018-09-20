Курьезы фото На академии СБУ нарисовали мурал с перекрашенным спецназовцем российского ФСБ

2018-09-20 09:31 348

В Соцсетях собрано уже немало курьезных фото, на которых жестко опозорились российские чиновники, к примеру, напечатав на открытках фото украинского десантника, выставив на билборды к 9 мая снимок немецкого танка и т.п.

Как оказалось, в Украине также немало людей без чувства прекрасного и без гугла. 

Среди свежих примеров новый мурал, нарисованный (!) на здании Академии СБУ. На первый взгляд, разумеется, все патриотично и добротно. Желто-голубые знамена, козак, боец.

Только вот внимательные пользователи Facebook углядели в спецназовце совсем не украинского защитника, а как раз его восточного противника. 

"Какой спецназовец на нем изображен? - СБУ или ФСБ? Вообще виртуальный?", - интерсуется пользователь Соцсети Юрий Пархомчук, выставив идентичные фото бойца, но с символикой спецлужб РФ.

Пикантности ситуации придает еще и то, что  пафосно открывал этот мурал глава СБУ.

Чтож, хочется надеяться, что это все же наше, украинское фото, которое ранее подло выкрали российские служивые. А пресс-служба СБУ в скором времени выставит на своей официальной странице оригинал этого фото с указанием его автора и фамилии бойца, на нем изображенного.

 

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