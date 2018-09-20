Политика фото Драка Нацкорпуса и полиции под Радой - произошел взрыв, есть пострадавшие

2018-09-20 12:43 321

Протестующие в балаклавах начали перелезать через забор и идти на штурм полиции под Верховной Радой. В результате чего возникли столкновения. 

Как сообщают журналисты с места, протестующие бросили в сторону правоохранителей взрывчатое вещество, предположительно петарду, в результате мужчина получил травму ноги. Ему на месте оказали первую медицинскую помощь.

Состояние пострадавшего стабильное, дальше его повезут в лечебное учреждение.

Также по данным СМИ, со ссылкой на пресс-секретаря Нацкорпуса Романа Чернышева, стычка началась после того, как руководитель штаба Нацкорпуса Родион Кудряшов перелез через ограждение у парламента и начал раздавать листовки стоящим в оцеплении полицейским.

Полиция силой попытались вытолкать Кудряшова назад. Кроме этого, с самого начала стычки охрана здания ВР закрыла все входы и выходы.

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