Политика Вслед за Венгрией раздавать украинцам паспорта хочет и Чехия

2018-09-23 12:00 396

Правительство Чехии рассматривает поправку в закон, которая позволяет потомкам чехословацких мигрантов получить чешское гражданство по упрощенной процедуре. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на пресс-службу правительства Чехии.

Если закон вступит в силу, претенденты на чешское гражданство могут его получить на основании документа, подтверждающего утрату чешского или чехословацкого гражданства одним из родителей, либо дедушкой или бабушкой. Однако закон исключает этот вариант, например, для граждан Словакии.

Это позволит многим закарпатцам претендовать на гражданство Чехии, поскольку Закарпатье под названием Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы.

Шесть лет назад подобные изменения в законодательство уже рассматривались. Но нижняя Палата депутатов изъяла эту поправку из законопроекта. Их аргумент заключался в том, что речь идет о гражданах, которые даже не владеют чешским языком и даже никогда не жили на территории Чехии.